Fluminense perde do Olé Brasil, mas avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com a vitória em casa, o time do interior paulista ficou com a primeira colocação do Grupo C, com sete pontos. O Fluminense terminou a fase com seis. No outro jogo da chave, o Mogi Mirim derrotou o Ji-Paraná, de Rondônia, por 2 a 1, mas ambos foram eliminados.

Com a definição do Grupo C, vários clubes conseguiram a classificação como um dos oito melhores segundo colocados. São os casos de São Caetano-SP, Juventus-SP, Internacional-RS, o próprio Fluminense, Mirassol-SP e Vitória-BA.