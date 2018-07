'Foi uma das minhas melhores corridas', avalia Lewis Hamilton

ABU DABI - O inglês Lewis Hamilton quebrou um jejum de mais de três meses sem uma vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP de Abu Dabi, neste domingo. A última vez em que o piloto da McLaren havia subido no lugar mais alto do pódio havia sido no GP da Alemanha, no dia 24 de julho. Por isso, o triunfo deste fim de semana parece ter tido um gosto especial para ele.

"Me sinto fantástico. Eu acho que foi uma das minhas melhores corridas", declarou Hamilton, que comemorou o fato de ter conseguido impedir a aproximação de Fernando Alonso, da Ferrari, que chegou na segunda colocação.

"Conseguir segurar um dos melhores pilotos do mundo é algo muito difícil de fazer. Obviamente, a equipe fez um trabalho fantástico nos pit stops. Estou muito feliz de voltar ao topo aqui", completou.

A vitória em Abu Dabi também foi especial por conta do momento que vinha vivendo o piloto. Nos últimos meses, Hamilton foi muito questionado por seu estilo de pilotar, já que se envolveu por diversas vezes em acidentes, principalmente com o brasileiro Felipe Massa.

Assim, ao final da prova, o inglês não escondeu a emoção e fez questão de agradecer o trabalho da equipe ainda no carro. "Grande trabalho, grande trabalho, pessoal. Como sempre", disse Hamilton, pelo rádio.