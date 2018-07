FOM confirma vazamento de 'proposta' de calendário da F1 com início em abril

"Parece que a proposta de calendário de 2016 foi vazada. Este calendário ainda não foi aprovado", afirmou a FOM, um dia após a divulgação das supostas datas das 21 provas do próximo campeonato da Fórmula 1, ressaltando que a proposta precisa ser avaliada e aprovada antes de se tornar oficial.

De acordo com o que a FOM admite ser uma "proposta de calendário", a temporada 2016 da Fórmula 1 teria 21 corridas, com a primeira sendo o GP da Austrália, no circuito de Melbourne, programado para ser realizado apenas em abril, no dia 3. Já o encerramento do campeonato está previsto para 27 de novembro, com o GP de Abu Dabi.

Além disso, o calendário confirma a entrada do Azerbaijão no calendário, como o GP da Europa, marcado para 17 de julho do próximo ano, nas ruas de Baku. Outras novidades seriam a antecipação do GP da Rússia, que seria realizado em 1º de maio, e a disputa do GP da Malásia apenas em setembro, no dia 25.

Já o GP da Alemanha, removido do calendário de 2015, voltaria a ser disputado, em 31 de julho de 2016, no circuito de Hockenheim. O GP do Brasil, o penúltimo do campeonato, está previsto para 13 de novembro, no circuito de Interlagos. Porém, como destacou a FOM, a proposta ainda precisa ser aprovada.

Confira o calendário proposto para a temporada 2015 da Fórmula 1:

03/04 - GP da Austrália (Melbourne)

10/04 - GP da China (Xangai)

24/04 - GP do Bahrein (Sakhir)

01/05 - GP da Rússia (Sochi)

15/05 - GP da Espanha (Barcelona)

29/05 - GP de Mônaco (Montecarlo)

12/06 - GP do Canadá (Montreal)

26/06 - GP da Inglaterra (Silverstone)

03/07 - GP da Áustria (Spielberg)

17/07 - GP da Europa (Baku)

31/07 - GP da Alemanha (Hockenheim)

07/08 - GP da Hungria (Hungaroring)

28/08 - GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

04/09 - GP da Itália (Monza)

18/09 - GP de Cingapura (Marina Bay)

25/09 - GP da Malásia (Sepang)

09/10 - GP do Japão (Suzuka)

23/10 - GP dos Estados Unidos (Austin)

30/10 - GP do México (Cidade do México)

13/11 - GP do Brasil (São Paulo)

27/11 - GP de Abu Dabi (Yas Marina)