Fora da Williams, Hulkenberg tenta vaga na Force India

Após perder sua vaga na Williams para o venezuelano Pastor Maldonado, Nico Hulkenberg ainda não sabe se estará na Fórmula 1 em 2011. Com poucas vagas disponíveis entre as equipes da categoria, o piloto alemão revelou nesta quinta-feira que a sua principal esperança é correr pela Force India, com a qual seu empresário vem conversando desde o final de novembro.

"Não é segredo para ninguém. A Force India é minha maior chance (de estar na Fórmula 1 em 2011), mas também não é segredo que há alguns pilotos querendo este lugar. Estamos falando com eles e vamos esperar para ver como vai desenvolver", declarou Hulkenberg, que disse esperar resolver sua situação "antes do Natal".

O alemão ainda criticou a política da Fórmula 1, na qual, segundo ele, o patrocínio está sendo priorizado em relação ao talento. "Está muito, muito mais difícil abrir portas se você não tem diversos patrocinadores e se apoia apenas em seu talento como ''argumento de venda''. É um pouco frustrante e triste, ainda mais se você mostra que teve uma boa temporada", afirmou Hulkenberg, numa clara referência ao fato de Maldonado contar com o apoio do governo venezuelano para entrar na Williams.

Hulkenberg não escondeu a decepção por sua dispensa ter acontecido após ele ter conseguido um bom resultado no final da temporada: a primeira colocação no treino de classificação na penúltima prova da temporada, no Brasil, seguido por um oitavo lugar na corrida disputada em Interlagos.

"Claro que estava (esperando que o resultado em Interlagos me mantivesse na Williams). A pole no Brasil era algo que a Williams não conseguia há anos, mas, novamente, uma volta não muda o curso da história. Havia sinais de que algo estava indo mal, porque a equipe repetitivamente atrasava conversas sobre renovação de contrato", disse o piloto.

Em sua primeira temporada na Fórmula 1, Hulkenberg somou 22 pontos e terminou o campeonato em 14º lugar. Assim, ele ficou atrás do seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, que conseguiu 47 pontos - Rubinho, inclusive, renovou contrato com a Williams, para formar dupla com Maldonado em 2011.