Fora do 2º treino livre, Felipe Massa admite dia decepcionante

O brasileiro Felipe Massa admitiu ter ficado decepcionado com o primeiro dia de atividades do GP da Austrália de Fórmula 1, no circuito de Melbourne. Nesta sexta-feira, após terminar o primeiro treino livre na sétima colocação, o brasileiro nem entrou na pista para a segunda atividade por causa de um vazamento de água no carro na Williams.

"É um pouco decepcionante ter apenas uma única saída rápida e uma única sessão hoje. Um vazamento de água na unidade de potência tornou necessária uma reparação", disse Massa, que viu o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, ter um dia sem problemas, terminando a sexta-feira na quinta colocação, atrás dos carros da Mercedes e da Ferrari.

Massa lembrou que o tempo perdido nesta sexta-feira afeta as decisões a serem tomadas sobre o ajuste do carro para o restante do fim de semana, além de dificultar a percepção de problemas no carro. Mas o brasileiro avaliou que teve bom rendimento quando conseguiu ir para a pista, no primeiro treino livre.

"Quanto mais você corre, mais você entende melhor a direção a tomar com o ajuste e as condições da pista. Mas pelo menos eu consegui fazer algumas voltas valiosos na parte da manhã e o sentimento geral sobre o carro é positivo. É bom também para identificar quaisquer problemas desde o início, em vez de vivê-los no treino de classificação ou na corrida", concluiu Massa.