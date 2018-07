Fora do pódio na China, Ferrari trabalha para se superar na Espanha

Após um resultado abaixo do esperado no Grande Prêmio da China, no último fim de semana, a Ferrari já começou a trabalhar pensando na próxima corrida, no dia 6 de maio, na Espanha.

Segundo o chefe da escuderia, Stefano Domenicali, a equipe precisará melhorar para superar a Red Bull, classificada por ele como a concorrente mais forte.

"Devemos trabalhar de forma um pouco diferente nos treinos de classificação. Sabemos que eles são muito importantes e estamos vendo nosso principal adversário ter melhor desempenho do que o nosso", afirmou o dirigente ao Autosport.

"Estamos trabalhando muito duro para trazer melhorias na Espanha porque vimos neste fim de semana que todas as equipes também estão tentando se superar. A diferença entre os carros é mínima", acrescentou.

No GP da China, Felipe Massa terminou em nono lugar e o espanhol Fernando Alonso, em quarto. Os dois se envolveram em uma polêmica disputa por posição na entrada dos boxes, e o bicampeão mundial levou vantagem sobre o brasileiro.