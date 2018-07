Fora na Austrália, Hispania espera correr na Malásia Com desempenho ruim nas suas duas primeiras temporadas na Fórmula 1, a Hispania começou ainda pior o seu terceiro campeonato. Depois não participar dos testes coletivos da pré-temporada, a equipe enfrentou muitos problemas com o F112 e viu o espanhol Pedro de la Rosa e o indiano Narain Karthikeyan ficarem fora da disputa do GP da Austrália por terem extrapolado o limite de 107% em relação ao melhor tempo da primeira parte do treino de classificação. Agora, os pilotos esperam obter a classificação para o GP da Malásia, que será disputado neste domingo no circuito de Sepang.