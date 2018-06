Force India anuncia canadense Nicholas Latifi como piloto reserva

A Force India acertou com o canadense Nicholas Latifi como novo piloto reserva da equipe para a temporada 2018 da Fórmula 1. Com 22 anos, ele será também piloto de testes no próximo campeonato, após se destacar na Fórmula 2 (ex-GP2).

Latifi venceu uma corrida, chegou ao pódio nove vezes e terminou a temporada passada da F-2 na quinta colocação geral. Enquanto disputava a competição, detinha a posição de piloto de testes da Renault em 2017 e também em 2016.

"Estou muito empolgado por esta oportunidade", comemorou o canadense, que deve representar a Force India em treinos livres em algumas etapas da temporada, ao longo do ano. "A Force India é uma equipe que mostrou evolução constante nos últimos anos e estou orgulhoso de me tornar parte desta história de sucesso da Fórmula 1."

Chefe da Force India, Vijay Mallya disse que o canadense vai ganhar uma chance no time após se destacar na F-2. "Nicholas se junta a nós após fazer forte temporada na F-2 para fortalecer nossa equipe de desenvolvimento. Ele vai dar suporte ao nosso time de simulador e trabalhará com o time durante um número de sessões livres nas etapas do campeonato."

Latifi chegará ao time com uma breve experiência em um carro de Fórmula 1. No ano passado, ele completou quase 200km com a Renault em um teste realizado na Hungria, após o GP disputado em Budapeste.