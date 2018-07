Force India anuncia mexicano como piloto de desenvolvimento para 2016

Celis pilotará um carro de Fórmula 1 pela primeira vez já no início de dezembro, no dia 1º, quando realizará um teste em Abu Dabi. No entanto, será mesmo em 2016 que o jovem piloto será aproveitado, com participação prevista em sete sessões de treinos da próxima temporada. Além disso, ele será responsável por alguns testes nos simuladores.

"Gostaria de dar as boas-vindas a Alfonso e desejar sorte diante de sua estreia conosco em Abu Dabi", disse o chefe da Force India, Vijay Mallya. "Como nosso piloto de desenvolvimento, vamos trabalhar duro para prepará-lo para os trabalhos de pilotar na Fórmula 1 e evoluir em todas as áreas de trabalho. É uma incrível oportunidade para Alfonso aprender com Sergio (Pérez) e Nico (Hulkenberg) e conseguir boa rodagem com o carro."

Celis passou pela Fórmula Renault e pela Fórmula 3 antes de chegar na GP3, na qual conseguiu seu primeiro pódio em 2015, em agosto, na Bélgica. Agora, o jovem mexicano terá a sua primeira oportunidade na principal categoria do automobilismo e não pretende desperdiçá-la.

"Desde que comecei a pilotar, sempre sonhei com a Fórmula 1, então é uma grande honra começar a trabalhar na Force India", disse o piloto. "É uma incrível oportunidade para eu aprender sobre a Fórmula 1 e trabalhar com os engenheiros e pilotos titulares. Estar na pista em Abu Dabi será incrível. Será o maior momento da minha carreira e estou totalmente focado em fazer um bom trabalho para a equipe."