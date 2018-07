Force India anuncia volta de Adrian Sutil e fecha grid da Fórmula 1

BARCELONA - A Force India anunciou nesta quarta-feira que o alemão Adrian Sutil será um dos seus pilotos na temporada 2013, ocupando a última vaga que ainda estava disponível no grid da Fórmula 1. Assim, neste ano, ele repetirá a dupla formada com o britânico Paul di Resta na mesma equipe em 2011.

Sutil, de 30 anos, disputou a vaga na Force India com o francês Jules Bianchi durante as sessões de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 e venceu o concorrente. Assim, o alemão vai substituir o compatriota Nico Hulkenberg, que após o encerramento da temporada 2012 deixou a equipe e se transferiu para a Sauber.

Agora oficializado como piloto da Force India, Sutil vai participar dos testes da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, perto de Barcelona, que se iniciaram nesta quinta-feira. O piloto alemão treinará nesta sexta-feira e no sábado nas últimas atividades antes do início da temporada, previsto para começar em 17 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Sutil fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2007 pela extinta Spyker, que no final daquele ano foi vendida e rebatizada como Force India, equipe em que o alemão competiu entre 2008 e 2011. Assim, com o anúncio do seu nome, Sutil celebrou o seu retorno após ficar uma temporada fora da Fórmula 1.

"Estou muito feliz por estar de volta à Fórmula 1, em especial por uma equipe que conheço tão bem. Estou muito feliz e quero agradecer a Force India por me dar uma segunda chance. Após estar afastado do esporte, eu estou ainda mais determinado para alcançar meus objetivos na Fórmula 1", disse Sutil, que declarou ter se sentido muito bem nos testes anteriores em Barcelona.

"As coisas correram muito bem no teste de Barcelona na semana passada e quase me senti como se eu nunca tivesse ido embora. Dirigindo o carro me senti tão natural e fui capaz de entrar no ritmo rapidamente e encontrar o limite. Agora meu foco está em dar o máximo na sessão final de testes nesta semana, trabalhando com a equipe no simulador e ficar na melhor forma possível para Melbourne", disse.

Com o anúncio da contratação de Sutil pela Force India, a Fórmula 1 está com todos os seus pilotos definidos, sendo dois deles brasileiros - Felipe Massa, que permanece na Ferrari, e Luiz Razia, que fará sua estreia na Marussia.

Confira quais serão as duplas de pilotos na temporada 2013:

Red Bull: Sebastian Vettel (Alemanha) e Mark Webber (Austrália).

Ferrari: Fernando Alonso (Espanha) e Felipe Massa (Brasil).

McLaren: Jenson Button (Grã-Bretanha) e Sergio Pérez (México).

Lotus: Kimi Raikkonen (Finlândia) e Romain Grosjean (França).

Mercedes: Nico Rosberg (Alemanha) e Lewis Hamilton (Grã-Bretanha).

Sauber: Nico Hulkenberg (Alemanha) e Esteban Gutierrez (México).

Forca India: Paul Di Resta (Grã-Bretanha) e Adrian Sutil (Alemanha).

Williams: Pastor Maldonado (Venezuela) e Valtteri Bottas (Finlândia).

Toro Rosso: Daniel Ricciardo (Austrália) e Jean-Eric Vergne (França).

Caterham: Charles Pic (França) e Giedo Van der Garde (Holanda).

Marussia: Max Chilton (Grã-Bretanha) e Luiz Razia (Brasil).