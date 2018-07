Force India apresenta carro na terça pela internet

O lançamento será transmitido pelo site oficial da Force India (www.forceindiaf1.com), que renovou o seu acordo técnico com a McLaren e a Mercedes até 2012. A estreia oficial do VJM04 acontecerá no dia 10 de fevereiro, quando serão iniciados os testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera.

Para 2011, a Force India manteve o alemão Adrian Sutil e promoveu o britânico Paul di Resta, que era o piloto reserva e substituirá o italiano Vitantonio Liuzzi. O alemão Nico Hulkenberg, ex-Williams, será o piloto reserva. Em 2010, a equipe terminou o Mundial de Construtores em sétimo lugar, com 68 pontos. Sutil ficou na 11ª posição no Mundial de Pilotos, com 47 pontos, e Liuzzi foi o 15º, com 21.