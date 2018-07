Force India confirma francês como piloto reserva na F1

Bianchi poderá ter as suas primeiras experiências na nova função nos testes coletivos iniciais de pré-temporada da F1, marcados para começar no dia 7 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Quatro dias antes, a Force India irá fará a apresentação oficial do seu novo carro, batizado de VJM05.

O francês festejou a nova oportunidade que ganhou na carreira, que poderá ser um primeiro passo para em um futuro próximo ele assumir um lugar de piloto titular na principal categoria do automobilismo mundial. "Eu estou animado por me juntar à Force India e a chance de marcar tempo de volta durante os finais de semana de corrida é um passo importante para mim. Estar regularmente em um carro atual é a melhor forma de aprender rapidamente, e espero que isso me deixe em uma boa posição para que um dia eu possa ter uma vaga de titular", disse Bianchi.

A Force India terá o britânico Paul di Resta e o alemão Nico Hulkenberg como pilotos titulares nesta temporada e tentará se consolidar como força emergente da Fórmula 1. No ano passado, a escuderia viu Sutil terminar o campeonato na nona colocação no geral, com 42 pontos, deixando para trás a dupla da Renault, hoje Lotus, formada pelo russo Vitaly Petrov e pelo alemão Nick Heidfeld, que somaram 37 e 34 pontos, respectivamente. Di Resta, por sua vez, ficou em 13.º lugar, com 27.