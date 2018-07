Force India confirma mexicano Sergio Pérez para temporada 2014

LONDRES - A Force India enfim encerrou as especulações sobre a "dança das cadeiras" na equipe nesta quinta-feira ao anunciar a contratação do mexicano Sergio Pérez. O ex-piloto da McLaren vai formar dupla com o alemão Nico Hulkenberg em 2014.

Eles vão substituir o alemão Adrian Sutil e o escocês Paul Di Resta, que ainda não decidiram seus futuros. O segundo é o mais cotado para ficar sem equipe na Fórmula 1 no próximo ano.

Aos 23 anos, Pérez voltará a defender uma equipe mediana na categoria, após discreta passagem pela McLaren neste ano. O mexicano foi dispensado pela equipe britânica no dia 13 de novembro, pouco antes do GP dos Estados Unidos. Será substituído pelo estreante dinamarquês Kevin Magnussen.

Nesta temporada, Pérez ganhou sua primeira chance em um time de ponta na F1. No entanto, teve o azar de disputar uma temporada na qual a McLaren teve dificuldade para acertar seu carro. Tanto o mexicano quanto o inglês Jenson Button sofreram com as limitações do modelo 2013 e terminaram o campeonato sem um pódio sequer, em 11º e 9º lugares, respectivamente.

Pérez e Hulkenberg disputarão a quarta temporada na Fórmula 1. Antes da McLaren, o primeiro disputou dois campeonatos pela Sauber. Já o alemão, um dos destaques deste ano, estreou na Williams em 2010, ficou de fora em 2011, como piloto reserva da Force India, mas voltou à competição no ano seguinte pela mesma equipe. Neste ano, defendeu a Sauber, mas já definiu seu retorno à Force India em 2014.