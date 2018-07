Force India confirma Pérez e mantém pilotos para temporada 2016 da F1 A Force India acabou com o mistério nesta quarta-feira ao confirmar a permanência do mexicano Sergio Pérez para a temporada 2016 da Fórmula 1. Com a renovação do contrato do piloto por mais um ano, a equipe mantém a dupla deste ano para o Mundial de 2016. No início do mês, o time já havia garantido Nico Hülkenberg para o próximo campeonato.