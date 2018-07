Force India confirma renovação com Sergio Pérez na Fórmula 1

A Force India confirmou oficialmente neste sábado, depois do treino de classificação do GP de Abu Dabi, a renovação de contrato do piloto mexicano Sergio Pérez. A equipe não revelou a duração do novo vínculo, mas celebrou a permanência dele para as próximas temporadas da Fórmula 1.

A renovação de Sergio Pérez já era esperada, desde que o chefe da equipe, Vijay Mallya, adiantou há duas semanas, quando estava em São Paulo para a disputa do GP do Brasil, que iria renovar com o mexicano de 24 anos. Agora, portanto, o novo contrato foi finalmente assinado.

Assim, a Force India vai manter a mesma dupla de pilotos para a próxima temporada, pois a permanência do alemão Nico Hülkenberg já estava garantida. "É importante continuar. A equipe me deu um carro competitivo neste ano e acredito que podemos conquistar muita coisa juntos", disse o mexicano.

Sergio Pérez está em sua quarta temporada na Fórmula 1, a primeira na Force India - antes, ficou dois anos na Sauber e um na McLaren. Ele ocupa a 12ª colocação no campeonato deste ano, com 47 pontos, e vai largar em 13º lugar na última etapa do calendário, neste domingo, em Abu Dabi.