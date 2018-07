Force India confirma volta de Hulkenberg para F-1 de 2014

SILVERSTONE - A Force India confirmou oficialmente nesta terça-feira que acertou a contratação de Nico Hulkenberg, que passará a correr pela escuderia baseada em Silverstone a partir da temporada de 2014 da Fórmula 1. Desta forma, o alemão de 26 anos está retornando à equipe que defendeu nas temporadas de 2011 e 2012 da categoria.

Após ter disputado o Mundial de 2013 pela Sauber, o piloto festejou o seu retorno para a Force India, que diz ter fechado um acordo de "vários anos" com o alemão. "Estou feliz por voltar para a Force India. A equipe está pensando alto para o próximo ano e acredito que a experiência que adquiri ao longo dos anos irão me ajudar a alcançar esses objetivos (para o próximo ano). Eu realmente acredito que poderemos ter um pacote competitivo em 2014", disse.

Em sua primeira temporada com a Force India, em 2011, Hulkenberg atuou como piloto de testes, antes de assumir a condição de titular no ano seguinte. E agora ele vê a equipe realmente forte para brilhar em 2014. "Eu ouvi um monte de coisas positivas sobre o motor Mercedes, então acho que há muitas razões para estar animado para o próximo ano", completou.

Ao confirmar a contratação, a Force India destacou que o retorno de Hulkenberg tornará a transição para a temporada de 2014 "suave", sendo que no próximo ano a F1 passará a ter um novo regulamento técnico e os atuais motores V8 serão substituídos pelos V6 turbo.

Chefe da equipe, Vijay Mallya também comemorou o retorno do piloto alemão. "Estou feliz de ver Nico de volta à Force India. Quando ele guiou para nós em 2012, ficou claro que Nico era um talento excepcional e ele continuou a impressionar a torcida no paddock com suas fortes performances nesta temporada", disse o dirigente, destacando depois que a assinatura de contrato de Hulkenberg deixa a Force India na "melhor posição" para atingir os seus objetivos.

Com o retorno de Hulkenberg, o britânico Paul di Resta se tornou o favorito para deixar a equipe no próximo ano, sendo que ainda não é certo que o alemão Adrian Sutil seguirá como titular para a próxima temporada da F1.