Force India decide ficar fora da 1ª semana de testes da Fórmula 1

A primeira semana de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, prevista para acontecer entre os dias 1º e 4 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera, sofreu uma baixa. Nesta quarta-feira, a Force India anunciou que não vai participar das atividades na pista espanhola, ao contrário do que estava previsto, sob a justificativa de voltar ao seu foco para o segundo e terceiro período de testes, ambos marcados para Barcelona, na Espanha.

Anteriormente, a Force India havia revelado que não participaria da primeira semana de testes com o seu carro de 2015, o VJM08, utilizando o da temporada 2014 da Fórmula 1. Agora, porém, desistiu, dizendo em seu perfil no Twitter que "as oportunidades de aprendizagem seriam limitadas".

A decisão de ficar fora da primeira semana de testes acontece apenas uma semana após a Force India apresentar as cores e alguns detalhes do VJM08 em um evento na Cidade do México, país de um dos seus pilotos, Sergio Perez - o outro é o alemão Nico Hulkenberg. Ambos, aliás, eram os competidores da equipe em 2015, quando a Force India terminou o Mundial de Construtores na sexta colocação.

Até agora, a Force India foi a única equipe a desistir dos treinos em Jerez. Depois disso, as escuderias ainda farão dois períodos de testes coletivos, ambos em Barcelona, entre 19 e 22 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada 2015 será aberta em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.