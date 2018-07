Force India estreará duto de ar no GP da Turquia A Force India vai utilizar pela primeira vez o sistema de duto frontal de ar neste fim de semana, durante o GP da Turquia. A tecnologia foi criada pela McLaren e tem sido copiada pelas outras equipes da Fórmula 1. O italiano Vitantonio Liuzzi está otimista para correr com a evolução no seu carro.