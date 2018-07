Force India lançará novo carro na F1 em 3 de fevereiro

Com a confirmação, oficializada pelo site oficial da F1 nesta quarta, a escuderia irá exibir o seu novo modelo quatro dias antes do início dos primeiros testes coletivos da F1, que serão realizados entre 7 e 11 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Depois de iniciar a temporada de 2011 sem bons resultados, a Force India conseguiu se firmar como sexta força da categoria ao longo do ano. E o alemão Adrian Sutil fechou o campeonato na nona colocação do Mundial de Pilotos, com 42 pontos, ficando à frente da dupla da Renault, hoje chamada apenas de Lotus, formada pelo russo Vitaly Petrov e pelo alemão Nick Heidfeld, que fizeram 37 e 34 pontos, respectivamente.

Já o escocês Paul di Resta ficou em 13.º lugar no geral com a Force India, com 27 pontos, figurando logo atrás do japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, mas ajudou a consolidar o crescimento da escuderia na Formula 1. Tanto é que acabou sendo confirmado como piloto titular da equipe para 2012 e formará dupla com o alemão Nico Hulkenberg, que irá substituir Sutil neste ano.