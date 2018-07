Force India renova com mexicano Sergio Pérez para o próximo ano

A Force India anunciou neste domingo a renovação do contrato do piloto mexicano Sergio Pérez para a temporada 2018 da Fórmula 1. Assim, ele manterá sua controversa parceria com o francês Esteban Ocon por mais um ano.

Depois de despontar na Sauber, no começo de sua trajetória na F-1, Pérez foi para a McLaren em 2013, mas teve um temporada confusa e cercada por acidentes. Na Force India desde 2014, contudo, o mexicano vem sendo mais regular e acabou sendo premiado com a renovação para 2018.

Quinto colocado no GP de Cingapura, disputado neste domingo no circuito de Marina Bay, Pérez está na sétima posição do Mundial de Pilotos, com 68 pontos - uma colocação e 12 pontos na frente de seu parceiro francês.

Mas, apesar dos bons resultados na pista, que colocaram a equipe na quarta posição do Mundial de Construtores, o mexicano e Ocon se envolveram em alguns acidentes e esquentaram o clima na Force India. Recentemente, contudo, prometeram acertar as diferenças, o que parece ter sido determinante para a renovação.

"Continuar na Force India sempre foi uma prioridade. É um time que sempre possibilitou que eu demonstrasse o meu talento como piloto, então me sinto muito feliz aqui. Estou orgulhoso de tudo o que fizemos juntos e acho que ainda há mais por vir", festejou o mexicano neste domingo.