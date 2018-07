Force India terá espanhol em treino livre em Silverstone

A Force India terá um novo piloto nos treinos livres para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, no próximo dia 4. O espanhol Daniel Juncadella, que atualmente compete na DMT, uma categoria alemã de carros de turismo, estreará pela escuderia na primeira sessão, na manhã de sexta-feira, para depois devolver a direção para o alemão Niko Hülkenberg.

Juncadella, de 23 anos, é o piloto reserva da escuderia e já havia guiado para a Force India na pré-temporada e nos treinos que se seguiram ao GP da Espanha, em Barcelona, em maio passado, além de trabalhar nos simuladores.

O treino em Silverstone, no entanto, será a primeira participação do espanhol em uma atividade oficial de um GP de Fórmula 1. "Estou feliz e pronto. Estive aguardando este momento a muito tempo, o que mostra que trabalho e determinação podem te levar ao sucesso", afirmou. "Estou aqui desde o começo do ano e me sinto confiante. Este tempo foi essencial para que eu pudesse conhecer melhor a equipe, algo muito importante para que eu tenha um bom desempenho", completou.

O piloto lembrou que a equipe correrá em casa, já que a sede da Force India é em Silverstone. "É uma corrida no coração da equipe, o que torna ainda mais especial este dia que eu nunca esquecerei", disse.

A Force India é uma das quatro equipes a ter pontuado em todas as oito corridas da temporada até aqui e ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores, com 87 pontos, dois à frente da Williams.