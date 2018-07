Force India terá Hulkenberg e Di Resta na F1 de 2012

Equipe em ascensão na Fórmula 1, a Force India conseguiu o sexto lugar no Mundial de Construtores deste ano, com 69 pontos somados. Sutil teve a melhor performance, com 42 pontos, mas, após quatro temporadas seguidas na escuderia, acabou perdendo sua vaga para 2012. Já Di Resta teve 27 pontos em seu campeonato de estreia na categoria e foi mantido como piloto titular.

Com a troca de um dos pilotos, a Force India faz uma aposta na juventude. Perto de completar 29 anos - faz aniversário agora em janeiro -, Sutil está sendo substituído por Hulkenberg, que tem 24 anos e vai disputar apenas a sua segunda temporada como titular na Fórmula 1, após correr sem muito sucesso pela Williams em 2010. Enquanto isso, Di Resta está com 25 anos.

"Estou muito feliz pela chance que a Force India está me dando para disputar a próxima temporada. Isso me deixa muito motivado. Agora, vamos trabalhar duro para poder desenvolver o carro e ajudar a preparação da equipe", comemorou Hulkenberg, que volta a ser titular na Fórmula 1, depois de ter passado a última temporada como piloto reserva da própria Force India.

Chefe da Force India, o indiano Vijay Mallya disse que, com a dupla formada por Hulkenberg e Di Resta, terá "dois pilotos extremamente talentosos e com um tremendo potencial". Enquanto isso, ele também confirmou que o francês Jules Bianchi, que já trabalhou na Ferrari, será o reserva da sua equipe na temporada, com direito a disputar alguns treinos livres.

Assim, com a definição das duas vagas da Force India, ficam ainda mais restritas as opções dos brasileiros Rubens Barrichello e Bruno Senna para disputar a próxima temporada da Fórmula 1. Ambos estão na briga para ser o companheiro do venezuelano Pastor Maldonado na Williams, posto que também é pretendido por Sutil. E ainda resta a fraca Hispania como última alternativa.