Force India terá inglês no 1º treino do GP da Inglaterra

Contratado no ano passado pela Force India, Rossiter vem trabalhando com o simulador na fábrica da equipe, e agora terá a chance de experimentar uma experiência mais real nestes primeiros trabalhos desta oitava etapa do Mundial de F1, marcada para acontecer neste domingo.

"Essa é uma incrível oportunidade e estou realmente ansioso para fazer parte de uma sessão oficial de treinos livres durante o GP deste final de semana", disse Rossiter, que depois festejou o fato de poder correr em casa. "O fato de que Silverstone ser minha terra natal torna a notícia ainda mais doce", completou.

A Force India ocupa hoje a quinta posição do Mundial de Construtores da F1, com 14 pontos de vantagem sobre a McLaren, a sexta colocada, e Rossiter espera poder colaborar com essa evolução crescente da equipe no GP da Inglaterra. "A principal razão de estar pilotando o carro é para ajudar no progresso do programa de simulador do time, que estive trabalhando por quase um ano. Eu dirigi o VJM06 durante os testes de inverno em fevereiro, mas é mais valioso ter outra oportunidade de dirigir o carro real e ter certeza de que está em harmonia com o simulador", enfatizou.