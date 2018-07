Force India terá jovem de 19 anos em 1º treino livre no GP do Brasil

A Force India terá novidades no GP do Brasil de Fórmula 1. A equipe contará com o jovem estreante George Russell no primeiro treino livre a ser realizado no Autódromo de Interlagos, na manhã de sexta-feira, em São Paulo. O piloto britânico de 19 anos vai substituir o mexicano Sergio Pérez, que reassumirá seu carro na segunda sessão livre.

Será a estreia do piloto em um carro da Force India. Russell, que faz parte da academia de jovens pilotos da Mercedes, faturou recentemente o título da GP3. Ele também terá a chance de participar do primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, após a corrida brasileira, na última etapa da temporada.

"Estou extremamente empolgado por poder pilotar nos treinos livres no Brasil e em Abu Dabi. Este ano de 2017 tem sido de grandes oportunidades e está terminando com estas duas oportunidades fantásticas", comentou Russell, que pilotará em Interlagos pela primeira vez.

Antes de pilotar o carro da Force India no fim de semana, Russell teve a oportunidade de pilotar o modelo atual da Mercedes nos dois dias de testes no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, em agosto.