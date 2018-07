Force India usará piloto reserva da Mercedes nos testes em Barcelona

A Force India anunciou nesta quarta-feira que Pascal Wehrlein, piloto reserva da Mercedes, vai guiar o carro da equipe em dois dos quatro dias da segunda bateria de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. As atividades estão marcadas para o circuito de Barcelona e acontecerão entre esta quinta-feira e o próximo domingo.

O acordo faz parte de uma maior associação entre Wehrlein e Force India, com o alemão, de 20 anos, também participando do terceiro e último período de testes coletivos, também em Barcelona, que começarão em 26 de fevereiro.

"Eu estou muito feliz que a Force India me ofereceu a oportunidade de pilotar o seu carro por dois dias nos testes em Barcelona e que a Mercedes me apoiou para fazer isso acontecer", disse Wehrlein, que participou de testes pela Mercedes na Fórmula 1 no final de 2014.

"Para um jovem piloto, qualquer momento que você puder passar no carro é extremamente importante e você pode aprender muito. Eu já conheço o simulador, mas não tenho muita experiência na pista. Meu primeiro objetivo na Espanha será o de fazer um grande trabalho junto com a equipe, para aprender o máximo possível e dar um bom retorno para os engenheiros", completou o alemão.

A Force India vai usar o seu carro de 2014 nos testes em Barcelona, por causa de atrasos no desenvolvimento do seu carro para o próximo campeonato da Fórmula 1, o VJM08. Wherlein irá conduzir o VJM07 na quinta-feira e no sábado. Já os pilotos da Force India, o mexicano Sergio Perez e o alemão Nico Hulkenberg, estarão ao volante na sexta-feira e no domingo, respectivamente.