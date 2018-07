Fórmula 1 abre disputa para ter novo fornecedor de pneus A direção da Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira a disputa para ter um novo fornecedor de pneus a partir da temporada 2017. A categoria busca um novo parceiro para substituir a Pirelli, que ainda não sinalizou se vai renovar seu contrato, até 2019. De acordo com a F1, as empresas interessadas devem enviar suas inscrições até o dia 17 de junho, cumprindo com todos os pré-requisitos técnicos e de segurança.