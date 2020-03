Fórmula 1 antecipa férias para março e abril e define paralisação de 21 dias

O período de férias da Fórmula 1 foi antecipado. Tradicionalmente agendado para agosto, quando as equipes interrompiam as suas atividades por 15 dias no verão europeu, esse período se dará entre março e abril em 2020. E também terá duração maior, de três semanas, em função da pandemia de coronavírus, como explicou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em comunicado oficial.

"À luz do impacto global do coronavírus que atualmente afeta a organização dos eventos do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, o Conselho Mundial de Automobilismo aprovou uma alteração no Regulamento Esportivo da FIA para a F-1 2020, mudando o período de pausa do verão de julho e agosto para março e abril e estendendo-o de 14 para 21 dias. A mudança foi aprovada por unanimidade pelo Grupo de Estratégia da F-1 e pela Comissão da F-1", disse.

Diante do anúncio da FIA, a Red Bull se manifestou a favor da decisão e anunciou que as férias na equipe devem se iniciar em 27 de março. "Atualmente planejamos encerrar em 27 de março por um período de três semanas, no entanto, devido à natureza sempre mutável da pandemia, pode haver alguma flexibilidade em torno dessas datas", afirmou a equipe austríaca.

"Embora todos gostaríamos de voltar às corridas, a gravidade dessa pandemia global está mudando a cada hora e o impacto transcende nosso esporte. Portanto, concordamos com as medidas que estão sendo tomadas para reduzir o risco de transmissão e apoiaremos quaisquer adiamentos considerados necessários", concluiu.

A Fórmula 1 já registrou um caso de coronavírus, em um funcionário da McLaren, caso revelado dias antes da realização do GP da Austrália, que abriria a temporada e acabou sendo cancelado. As três provas seguintes também foram adiadas, ainda sem uma data, no Bahrein, na China e no Vietnã. A primeira prova do calendário que tem a sua data definida é o GP da Holanda, em 3 de maio. A corrida holandesa está voltando ao campeonato justamente neste ano.