Fórmula 1 anuncia coleção de pôsteres em comemoração ao aniversário de 70 anos

Em comemoração ao seu 70.º aniversário, a Fórmula 1 e a Automobilist anunciaram uma nova coleção limitada de pôsteres colecionáveis. Os itens prestam homenagens aos carros mais emblemáticos das últimas sete décadas de competição nas pistas pelo mundo.

Os pôsteres estarão disponíveis antes da realização do Grande Prêmio Aniversário de 70 anos, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, previsto para acontecer entre os dias 7 e 9 de agosto. Ele marcará o aniversário de 70 anos da liga, já que a primeira corrida da Fórmula 1 foi realizada no mesmo local, em 1950.

A coleção será focada na evolução dos carros. O Maserati 250F, do argentino Juan Manuel Fangio, tricampeão mundial, aparece no pôster que remete os anos 50. Já a Lotus 25, do britânico Jim Clark, é representada no colecionável dos anos 60 e assim por diante. A McLaren MP4 / 4, de Ayrton Senna, cujo piloto brasileiro conquistou em 1988 o primeiro de seus três campeonatos mundiais, aparecerá no pôster dos anos 80.

Apesar do domínio do alemão Sebastian Vettel no início da última década, foi a Mercedes-AMG F-1 W10 EQ Power +, do inglês Lewis Hamilton, a escolhida para representar o último pôster. Além disso, a edição final dos colecionáveis terá um espaço específico para os fãs da Fórmula 1 preencherem os campeões da década de 2020.

Mesmo com um calendário pronto, a Fórmula 1 tem cancelado alguns GPs da temporada de 2020 por falta de condições devido à pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, a organização anunciou que o GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, não vai mais acontecer. O Mundial deverá ter de 15 a 18 provas de um total programado anteriormente de 22.

Os pôsteres estão à venda na loja virtual da Fórmula 1. O pacote promocional com todas as imagens sai por cerca de R$ 1,7 mil. A versão especial de um pôster no tamanho 50 cm x 70 cm sai por cerca de R$ 620 e tem como detalhes gravação em prata. Já a versão mais básica, do mesmo tamanho, está à venda por R$ 310.