Fórmula 1 anuncia 'Fan Festival' em São Paulo para homenagear Senna

A Fórmula 1 e uma de suas principais patrocinadoras vão realizar em novembro, às vésperas do GP do Brasil, um "Fan Festival" em São Paulo para homenagear Ayrton Senna. O evento, a ser sediado no obelisco do Parque Ibirapuera no dia 9, terá exibição de carros antigos do tricampeão e ainda demonstrações de modelos da Mercedes e da Renault nos arredores do local.

"Tenho certeza de que será um dia inesquecível para os fãs de Ayrton. A oportunidade de ver de perto carros históricos, que fizeram parte de alguns dos melhores momentos dele na F-1, será incrível", diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e uma das diretoras do Instituto Ayrton Senna.

A homenagem faz parte de uma série de eventos realizados ao longo do ano em referência aos 25 anos da morte do piloto. "Ter a chance de ver um evento com tantas atrações acontecendo no coração de São Paulo, no Ibirapuera, será ainda mais marcante, coroando um 2019 repleto de belas homenagens para lembrar os 25 anos de legado", afirma Bianca.

O "Heineken F1 Festival - Senna Tribute" será realizado no dia 9 de novembro, entre 12h e 18h. Será exatamente um fim de semana antes do GP do Brasil de F-1, no Autódromo de Interlagos - a penúltima etapa do campeonato, a ser encerrado em Abu Dabi, no início de dezembro.

No Ibirapuera, dois carros históricos de Senna estarão em exibição: o Toleman modelo TG184, pilotado pelo tricampeão em sua estreia na F1, em 1984; e o Lotus modelo 97T, com o qual obteve a primeira vitória, em Estoril, Portugal, em 21 de abril de 1985.

Além disso, as equipes Mercedes e Renault vão exibir os modelos 2018 dos seus carros de F-1. Estes monopostos serão pilotados pelo bicampeão Emerson Fittipaldi e pelo mexicano Esteban Gutierrez pelas ruas da cidade. A organização do evento ainda não revelou qual será o traçado. Pietro Fittipaldi, neto de Emerson e piloto de testes da Haas na F-1, também participará da homenagem.

O evento tem a chancela da própria categoria. "Ayrton Senna é uma verdadeira lenda do nosso esporte e seu legado é imenso e inspirador. É uma honra levar a Fórmula 1 às ruas de São Paulo, em parceria com a Heineken, para comemorar sua vida e importância para o povo brasileiro. Celebraremos sua vida dando aos fãs a chance de se familiarizarem com os carros atuais e históricos, que lhes darão a experiência única de velocidade, som e emoção que a F1 proporciona", diz Sean Bratches, diretor comercial da categoria.