Fórmula 1 anuncia novo acordo de tecnologia com um grupo indiano

PARIS - A Formula One Management (FOM) anunciou nesta quinta-feira que fechou um acordo com a Tata Communications, empresa indiana de grande porte, que firmou com a categoria máxima do automobilismo mundial uma parceria técnica e de marketing de longo prazo. Ela será a responsável por garantir conexão segura e eficiente com a internet nos 20 países que abrigarão provas neste ano, além de fornecer conteúdo e a hospedagem do site oficial da F1.

O acordo com a Tata foi comemorado por Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, que destacou a importância que o mesmo terá para a categoria. "Estou muito feliz em receber a Tata Communications na família da F1 e eu espero que este seja o início de uma longa e bem-sucedida parceria", disse o dirigente, para depois completar: "Conectividade e fornecimento de conteúdo são assuntos críticos para a F1 e trabalhar com os melhores do ramo é uma prioridade para nós".

A Tata, por sua vez, festejou o acordo firmado com a Fórmula 1 e lembrou que terá uma oportunidade única de mostrar competência em um mercado novo para ela, no qual segundos são preciosos para pilotos e equipes. "A F1 exige uma conexão rápida e segura, porque mesmo uma fração de segundo de inatividade pode ter uma enorme repercussão em seus negócios, marca e reputação", ressaltou Vinod Kumar, presidente da Tata Communications, para depois enfatizar: "Trabalhar com uma das organizações mais técnicas e inovadoras do mundo é uma excelente oportunidade para a Tata Communications. Essa colaboração potencializa nossa liderança e visão para os mercados emergentes e representa uma tremenda oportunidade para o crescimento e inovação das duas empresas".

O novo acordo firmado pela Fórmula 1 está diretamente ligado à grande audiência que o site oficial da categoria possui. Na nota que publicou nesta quinta, ela garantiu que uma média de 4 milhões de pessoas visitam a sua página em finais de semana de corrida, sendo que em alguns eventos do ano este número sobe para 7 milhões. Em meio a este cenário, a empresa indiana promete oferecer conectividade ininterrupta e de alta qualidade.