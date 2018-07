Fórmula 1: Bruno Senna quer fazer história na Williams

GROVE, INGLATERRA - Depois de correr no campeonato de 2010 pela Hispania e em algumas provas da última temporada pela Renault, agora chamada de Lotus, Bruno Senna ganhou nesta terça-feira a oportunidade de dar sequência ao seu trabalho na Fórmula 1 com a confirmação da contratação pela Williams. Empolgado com a chance, o brasileiro espera fazer história na sua passagem pela tradicional equipe inglesa.

"Espero que no fim de 2012 possamos dizer que tiramos 100% da performance do Williams Renault FW34. Isso é o mais importante. Quero extrair o máximo do carro e aproveitar a oportunidade. É um ano importante tanto para mim quanto para a equipe, já que moldará meu futuro. Espero que seja um futuro longo e bem sucedido, e ele começa aqui", disse.

Apesar da tradição, a Williams tem enfrentado dificuldades nos últimos anos para ter um carro competitivo. Até por conta disso, o setor técnico da equipe foi reformulado para 2012. Bruno Senna espera contribuir para a recuperação e evolução da equipe inglesa a partir desta temporada.

"Estou orgulhoso de ter sido escolhido pela Williams num ano que será tão importante para eles. Todos estão muito motivados para 2012 e é ótimo integrar essa motivação. É verdade que eles não tiveram um ano muito bom em 2011, mas é também claro que a equipe está num novo caminho e todos estão empenhados em fazer desta uma temporada melhor. Espero poder demonstrar do que sou capaz, não apenas para a equipe, mas para mim mesmo", afirmou.

Bruno Senna preferiu ser cauteloso e evitou revelar quais são as suas metas para a temporada 2012 da Fórmula 1. "É difícil traçar objetivos antes do início da temporada, mas pretendo tirar tudo do carro e obter o máximo de performance dele", comentou.

O brasileiro também elogiou o venezuelano Pastor Maldonado, que será seu companheiro na Williams e foi seu adversário na GP2. "Pastor é um grande piloto. Corri contra ele na Fórmula GP2 e sempre nos demos bem. Sempre foi um adversário duro no passado e será ainda mais agora com o mesmo carro. Vamos tentar um superar o outro, mas como companheiros vamos procurar levar a equipe para frente".

A estreia de Bruno Senna em uma corrida na Williams acontecerá no dia 17 de março, quando a temporada será aberta com a realização do GP da Austrália. Antes, porém, em fevereiro, o brasileiro participará dos testes coletivos da Fórmula 1.