Sainz será pole no GP da Bélgica de Fórmula 1 após punição a Verstappen

Max Verstappen dominou o treino classificatório deste sábado do GP da Bélgica, mas Carlos Sainz é quem será pole position na volta para a segunda metade da temporada da Fórmula 1. Apesar do melhor tempo de 1min43s665 do piloto holandês da Red Bull, o espanhol da Ferrari largará em primeiro por conta de uma série de punições devido a modificações nas unidades de potência (motor e câmbio) dos carros, além do que está previsto no regulamento.

Outros pilotos também receberão a punição no circuito de spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, a 14ª etapa do ano. Além de Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou e Mick Schumacher perderam posições e ocuparão as últimas posições do grid.

"Estou feliz de começar na pole. Obviamente não estou contente pela distância que tive para o Max este fim de semana, mas começar na frente é ótimo e eu tentarei vencer a corrida de lá neste domingo", afirmou Carlos Sainz. Mesmo com a punição, Verstappen sobrou na pista e mostra que terá a chance de ampliar ainda mais sua vantagem de 80 pontos na ponta do campeonato. Sergio Perez, que fez o terceiro melhor tempo, largará em segundo, seguido por Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll e Sebastian Vettel no top 10.

A largará ainda terá Nicholas Latifi (11º), Kevin Magnussen (12º), Yuki Tsunoda (13º), Valteri Bottas (14º), Verstappen (15º), Leclerc (16º), Ocon (17º), Norris (18º), Zhou (19º) e Schumacher (20º). O domínio de Red Bull e Ferrari na temporada persistiu na edição de número 67 do GP da Bélgica. Vice-líder do campeonato, o monegasco Charles Leclerc ficou com a quarta melhor volta do Q3. O piloto da Ferrari havia batido durante os treinos livres neste sábado, mas voltou sem problemas para a prova.

A dupla da Alpine formada por Esteban Ocon e Fernando Alonso teve dia de brilho e ocuparam a quinta e a sexta posições no treino. Os 10 melhores tempos foram dos pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, além de Alexander Albon, da Williams, e Lando Norris, da McLaren.

Com tempo nublado, mas sem chuva, o treino começou com atraso por conta de um acidente durante a corrida da Porsche Supercup que aconteceu na pista antes das competições da Fórmula 1. Uma batida danificou a barreira de segurança, que precisou de reparos. Verstappen começou a classificação ditando o ritmo da prova, enquanto os dois pilotos da Mercedes demonstraram dificuldades para atingirem bons tempos no Q1. Leclerc entrou na briga e fez a volta mais rápida do Q2, que teve certa recuperação da dupla da Mercedes. Logo na primeira volta do Q3, Verstappen cravou a melhor volta do dia até então e dominou a liderança até o relógio zerar. Sainz ainda tentou uma recuperação na última volta, mas não chegou a ameaçar o piloto da Red Bull.

Confira os tempos do classificatório do GP da Bélgica:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min43s665

2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min44s297

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min44s462

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min44s553

5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min45s180

6º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min45s368

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min45s503

8º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min45s776

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min45s837

10º - Lando Norris (CAN/McLaren), em 1min46s178

11º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min45s767

12º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min45s827

13º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min46s085

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min46s611

15º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min47s718

16º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min46s344

17º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min46s401

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min46s557

19º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min46s692

20º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min47s866