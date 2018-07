Fórmula 1 cogita cortar GP da Turquia do calendário

Segundo Simone Perillo, secretário-geral da Formula One Teams Association (Fota), entidade que reúne as equipes da categoria, a etapa da Turquia será cortada e o GP do Bahrein deverá retornar ao calendário, provavelmente em novembro de 2012. Se confirmado, o GP da Austrália receberá a abertura da temporada pela segunda vez seguida no próximo ano.

A etapa do Bahrein, que deveria ter iniciado o ano de 2011, foi adiada no começo da temporada por conta dos protestos antigovernamentais que atingiram o país. Pelo menos 32 pessoas morreram nas manifestações populares. Ecclestone chegou a marcar nova data para a corrida neste ano, mas decidiu cancelar a prova por conta da oposição de algumas equipes, preocupadas com a falta de segurança no local.

Embora o corte da Turquia ainda não esteja confirmado, as equipes já começaram a lamentar a mudança. "É uma pena perder um GP. Mas temos que encarar algumas mudanças na Fórmula 1 de vez em quando. E apenas podemos esperar que um dia possamos correr lá novamente", disse o chefe da Renault, Eric Boullier.

As mudanças começaram a ser cogitadas durante a realização do GP de Budapeste neste final de semana, na Hungria. Ecclestone estaria sondando a opinião das equipes antes de apresentar a proposta oficial à FIA (Federação Internacional de Automobilismo).