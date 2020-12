Fórmula 1 confirma a manutenção de GP no Brasil em Interlagos até 2025; prova terá novo nome

A Fórmula 1 oficializou nesta quarta-feira o contrato de renovação com a Prefeitura de São Paulo para realizar por mais cinco anos em Interlagos uma etapa do Mundial de Fórmula 1. O acordo anterior era válido somente até este ano. A partir de agora, a prova deixará de se chamar GP do Brasil e será conhecida como GP de São Paulo. A próxima edição será em 14 de novembro de 2021. A corrida será a antepenúltima do calendário.

O acordo entre São Paulo e a Fórmula 1 havia sido anunciado em 12 de novembro pelo governador do Estado, João Doria. Na ocasião, ele afirmou que a cidade tinha fechado um compromisso por cinco anos, renováveis por outros cinco. Por parte da Fórmula 1 ainda restava a confirmação, já que no calendário prévio da temporada do ano que vem divulgado no último mês a etapa brasileira apresentava a observação de que dependia de acerto contratual para ser oficializada.

São Paulo venceu a concorrência com uma candidatura do Rio de Janeiro para manter o GP do Brasil. O projeto liderado pelo consórcio Rio Motorsports pretende construir um autódromo em Deodoro. O empreendimento avaliado em R$ 700 milhões acabou descartado pela categoria por ainda não ter conseguido as licenças ambientais prévias para iniciar a construção. Por isso, a opção por continuar em Interlagos ganhou força junto com a Fórmula 1.

"O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com fãs dedicados e uma longa história no esporte. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para nossos fãs, pilotos e nossos parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos em 2021 e nos próximos cinco anos", disse o chefe da Fórmula 1, Chase Carey. "É uma grande alegria poder anunciar que Interlagos continuará a receber um dos eventos mais importantes do automobilismo mundial. Fizemos um grande esforço para manter a corrida em nossa cidade", afirmou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

A categoria realizou pela primeira vez uma prova oficial em Interlagos em 1973. Nos anos 1980, algumas edições do GP do Brasil foram disputadas no Rio, em Jacarepaguá. Desde 1990 a capital paulista voltou a ser a sede da etapa brasileira. A única exceção foi neste ano, quando a pandemia do novo coronavírus alterou radicamente o calendário de provas e causou a exclusão de todas as etapas disputadas nas Américas.

A partir de agora, a promoção do evento será realizada pela empresa Brasil Motorsport, companhia de entidades de investimento controladas pela Mubadala, fundo de investimentos com sede em Abu Dabi. O responsável pelo evento será o ex-velejador olímpico Alan Adler. "Estamos muito animados por poder trabalhar com a Fórmula 1. Interlagos é um dos circuitos mais respeitados do calendário. Os brasileiros são entusiastas do automobilismo e da velocidade, e o Brasil tem uma longa tradição de produzir grandes pilotos, o que por sua vez criou uma grande legião de fãs de F1 em nosso país", comentou.