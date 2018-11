Fórmula 1 confirma GP do Vietnã no calendário a partir de 2020

Na mesma semana de disputas do GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo, a direção da Fórmula 1 anunciou oficialmente nesta quarta-feira que Hanói, no Vietnã, será palco de uma das etapas do calendário de 2020 da categoria. A confirmação foi dada em conjunto pelo presidente e CEO da F-1, Chase Carey, e por Nguyen Duc Chung, prefeito da cidade que pela primeira vez vai abrigar uma corrida do principal campeonato de automobilismo do mundo.

Uma pista de 5.556 metros será construída perto do estádio nacional da capital vietnamita aproveitando uma combinação de infraestrutura já existente e estradas que ficarão prontas em uma nova área residencial próxima ao centro da cidade.

A entrada de Hanói no calendário da F-1 amplia ainda mais o espaço da Ásia na Fórmula 1, que já conta atualmente com corridas no Japão, na China e em Cingapura. O continente também teve uma prova na Malásia na elite do automobilismo entre 1999 e 2017, assim como viu a Índia e a Coreia do Sul receberam GPs sem sucesso.

E a garantia da entrada de mais uma prova asiática no campeonato foi comemorada por Chase Carey, também presidente e diretor executivo do grupo Liberty Media, que fechou acordo com a Vingroup, empresa responsável pela promoção da prova no Vietnã.

"Estamos feliz por anunciar que Hanói vai receber um GP de Fórmula 1. Desde que começamos a nos envolver neste esporte, em 2017, temos conversado sobre desenvolver novas cidades-destino para ampliar o apelo da F-1 e o GP vietnamita é a realização desta ambição. Estamos empolgados por estar aqui em Hanói, uma das cidades mais empolgantes do mundo com sua rica história e um futuro incrível pela frente", afirmou Carey, que em seguida enfatizou: "Isso é a fórmula perfeita para uma corrida e estou ansioso para que esse GP se torne um grande destaque no calendário da F-1".

Nguyen Duc Chung, por sua vez, destacou a vitrine que será a Fórmula 1 para Hanói atrair também outros grandes eventos esportivos. "Estamos felizes por celebrar o GP do Vietnã e por mostrar a cidade de Hanói para o mundo com esta combinação especial de beleza antiga e moderna a partir de 2020", disse o prefeito. "Receber corridas de Fórmula 1 em Hanói abrirá para nós muitas oportunidades de negócios, de desenvolvimento turístico e anuncia a imagem do Vietnã e a imagem de Hanói para o mundo", reforçou.

O GP do Vietnã ocorrerá em abril de 2020 e o acordo assinado agora prevê a continuidade da prova no calendário da F-1 por vários anos após esta estreia na categoria.