Fórmula 1 confirma renovação do GP da Bélgica para a temporada 2023

A Fórmula 1 confirmou neste domingo a permanência do Grande Prêmio da Bélgica para a próxima temporada em 2023. A confirmação veio cerca de uma hora antes da corrida no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. A FIA não divulgou a época em que a corrida acontecerá no próximo ano ou maiores detalhes, mas prometeu "mais informações em momento oportuno”.

O GP da Bélgica está em sua edição oficial de número 67 na história da Fórmula 1. A competição em território belga ainda aconteceu em 11 edições em que o Mundial de Fórmula 1 ainda não era homologado pela FIA. O circuito belga é o mais longo do calendário atual da F1.

“Temos que parabenizar o trabalho e o investimento que os organizadores fizeram. Você vê o número de pessoas que estão vindo aqui. Público incrível, atenção incrível para as pessoas e isso é ótimo para o esporte. Sempre dissemos que a corrida faz parte da nossa tradição e tem um espaço importante em nosso calendário e isso é um fato que queríamos compartilhar neste momento”, afirmou Stefano Domenicali, diretor executivo e presidente da F1, em entrevista ao Sky Sports F1. Com muitos acordos chegando ao fim e novas corridas sendo incluídas entre as 24 do calendário 2023, o GP da Bélgica chegou a ser um dos que teve situação incerta e a renovação foi ameaçada.

A limitação no número de corridas até 2025 pelo Pacto de Concórdia indicou a queda de duas provas do calendário atual. Além da estreia da prova noturna de Las Vegas e o retorno do Catar confirmados, a F1 chegou a considerar a entrada de China e África do Sul, o que aumentou as especulações sobre o circuito belga.

A extensão por apenas um ano, no entanto, deixa o futuro do GP de Spa em aberto, já que as discussões que se estenderam nos últimos meses devem se repetir durante a próxima temporada. A renovação também indica que o retorno de antigos circuitos deve ser limitado, além de que alguma prova com renovação incerta ainda poderá ficar pelo caminho.