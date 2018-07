Fórmula 1 definirá pneus nos próximos dias

Atual fornecedora, a Bridgestone vai abandonar o esporte no final desta temporada. Pirelli e Michelin são as principais concorrentes a substituir a empresa japonesa, que é a única fornecedora de pneus da categoria desde 2007.

As equipes da Fórmula 1 se encontraram neste domingo com membros da Michelin no circuito de Istambul, e vários chefes de escuderias deixaram a reunião com esperanças de uma decisão seja tomada nesta semana.

A Michelin teve duas passagens pela Fórmula 1, sendo a mais recente entre 2001 e 2006. Já a Pirelli forneceu pneus pela última vez em 1991. No sábado, Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, revelou que faltavam apenas detalhes para que a empresa italiana formalizasse o seu retorno à principal categoria do automobilismo mundial a partir de 2011.