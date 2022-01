Fórmula 1 fará testes coletivos na Espanha sem público por conta da covid-19

A primeira aparição oficial da nova geração de carros da Fórmula 1 está marcada para a sessão de testes coletivos de Montmeló, na Espanha, que abre a pré-temporada, entre os dias 23 e 25 de fevereiro. A categoria definiu, contudo, que o circuito da Catalunha terá portões fechados nos dias de atividade. O motivo é o crescimento recente da taxa de contágio da covid-19.

A definição sobre a ausência de público vem na rebarba da variante Ômicron da covid-19 se espalhar como dominante no mundo e aumentar novamente o número de casos. Nas duas últimas semanas, na Espanha, o número de novos casos subiu está em uma média de 100 mil por dia.

Na realidade, será bastante difícil assistir a sessão catalã dos testes de qualquer maneira. Os planos de mídia da Fórmula 1 são de deixar a imprensa escrita ter a prioridade na cobertura dos primeiros testes e fazer apenas vídeos de melhores momentos para cada dia. Apenas na sessão posterior, no Bahrein, haverá transmissão ao vivo, como foi no ano passado.

Desta forma, é possível que os fãs só consigam realmente ver os novos carros na pista a partir de 11 de março, no circuito de Sakhir, com transmissão da F1 TV - os testes acontecerão até o dia 13. Ainda não há definição sobre a participação de público no Bahrein.

Ainda em terras barenitas, como no ano passado, a Fórmula 1 abre a temporada 2022 no fim de semana de 20 de março.