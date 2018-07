Fórmula 1 fecha patrocínio com marca de relógios de luxo

LONDRES - A Fórmula 1 anunciou oficialmente nesta quarta-feira que fechou um acordo de patrocínio de longo prazo com a marca de relógios de luxo Rolex. A categoria informou que o compromisso passará a valer a partir do próximo ano e o acordo prevê a participação da marca na cronometragem oficial dos tempos registrados em treinos e corridas.

O acordo firmado, que também prevê a exibição de placas publicitárias da Rolex em circuitos que abrigarão provas da categoria, foi comemorado pelo chefe da F1, Bernie Ecclestone, nesta quarta-feira.

"O prestígio da marca, a excelência de seus relógios, assim como a paixão e o comprometimento com o automobilismo, dão credibilidade à parceria. Isso é algo que muitas pessoas interessadas na F1 estavam esperando", afirmou o dirigente.

Gian Riccardo Marini, diretor executivo da Rolex, também festejou o acordo firmado com a maior categoria do automobilismo mundial ao lado de Ecclestone no evento que serviu para oficializar a parceria. "Este é um passo empolgante para a Rolex, já que a ligação entre a F1 e nossa marca parece natural e, como todas as ótimas parcerias, precisam de poucas explicações", disse Marini.