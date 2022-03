Fórmula 1 confirma retorno de Las Vegas com corrida noturna em 2023 após 40 anos

A cidade de Las Vegas voltará a abrigar uma etapa da Fórmula 1 após 40 anos. A confirmação foi feita durante um evento na noite da última quarta-feira, com presença do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Com a mudança, os Estados Unidos se tornarão o único país a ser palco de três corridas na mesma temporada da Fórmula 1.

A corrida em Las Vegas será noturna, com um total de 14 curvas e 6 km de extensão. A pista é desenhada com três retas, uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única sessão de chicane. A velocidade máxima prevista para ser atingida no decorrer das 50 voltas é de 342 km/h.

Las Vegas já sediou corridas da Fórmula 1 em duas outras oportunidades, nos anos de 1981 e 1982. No entanto, esta será a primeira vez que a corrida passará pela famosa Strip de Las Vegas, um trecho da cidade repleto de luzes, cassinos e hotéis. Inclusive, em 1982 foi a última vez na história da competição que um mesmo país sediou três corridas em uma única temporada, com eventos em Long Beach, Detroit e Las Vegas.

Las Vegas se juntará às etapas de Miami (contrato até 2031) e Austin (até 2026) na Fórmula 1, disputas que já fazem parte do calendário. A novidade também reforça a aposta da categoria nas Américas, que passa a sediar seis circuitos. Além das três estadunidenses, há etapas em Montreal, no Canadá, na Cidade do México e em São Paulo.

Em entrevista à Associated Press, Bobby Epstein, CEO do Circuito das Américas, disse que há interesse suficiente para sustentar três corridas nos Estados Unidos na mesma temporada. Epstein destacou a crescente popularidade do automobilismo nas Américas nos últimos anos. "Algo que você não pode comprar é história e tradição, é preciso fazer por merecer isso. As multidões aqui nos mostraram que estamos fazendo algo absolutamente certo", disse.

Para efeito de comparação, o continente que abriga maior número de disputas na atual temporada é a Europa, com dez no total. O principal evento do automobilismo mundial tem ocorrido em Austin e Texas desde 2012 e a estreia de Miami acontecerá em maio.

O diretor executivo Stefano Domenicali comentou sobre a escolha da nova sede da Fórmula 1. "Este é um momento incrível para a Fórmula 1. Demonstra enorme apelo e crescimento do nosso esporte com uma terceira corrida nos Estados Unidos. Las Vegas é um destino famoso em todo o mundo por sua emoção, hospitalidade e, claro, a famosa Strip. Não existe lugar melhor para a Fórmula 1 se apresentar do que na capital global do entretenimento. Não vejo a hora de estar aqui no próximo ano", disse Domenicali durante o evento em Las Vegas.