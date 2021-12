Descubra 7 semelhanças entre as carreiras de Verstappen e Alonso na Fórmula 1

O título histórico de Max Verstappen após a vitória do GP de Abu Dabi tirou o fôlego de milhões de torcedores da Fórmula 1. O troféu conquistado sobre o heptacampeão Lewis Hamilton deixou as redes sociais em polvorosa e levantou diversas comparações entre o holandês e outros grandes pilotos da categoria. Quem mais tem semelhanças com Verstappen é o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial em 2005 e 2006.

Em seu retorno à Fórmula 1, após duas temporadas longe da categoria, Alonso terminou o campeonato na 10ª posição e ajudou a escuderia Alpine - antiga Renault - a superar a AlphaTauri e terminar o mundial de construtores na 5ª posição. Com dois títulos na prateleira, o piloto espanhol sempre despertou a expectativa de levantar mais troféus, porém acabou decepcionando e nas últimos temporadas teve muita dificuldade para levar seu carro a boas posições.

Max Verstappen, por sua vez, desde que chegou à Red Bull (2016) frequenta as seis primeiras posições no campeonato de pilotos. Em 2019 e 2020, terminou em 3º lugar, se mostrando como o principal rival dos pilotos da Mercedes, que domina a Fórmula 1 desde 2014. Confira sete semelhanças entre Max Verstappen e Fernando Alonso:

PRIMEIRO TÍTULO AOS 24 ANOS

Nascido em 1997, Verstappen se sagrou campeão mundial no último fim de semana, cerca de três meses após completar 24 anos. Alonso foi campeão pela primeira vez no GP do Brasil disputado em 25 de setembro de 2005, dois meses após assoprar as velinhas de seu 24º aniversário.

PRIMEIROS CAMPEÕES DE FÓRMULA 1 DE SEUS PAÍSES

Nascido na Bélgica, Max Verstappen corre sob as cores da Holanda e assim é o primeiro holandês a erguer o troféu de campeão mundial. O espanhol Fernando Alonso viveu a mesma sensação em 2005 e desde então não viu outro piloto da Espanha brilhar na categoria.

ESTREIA NA FÓRMULA 1

Foi em Melbourne, na Austrália, que Max Verstappen e Fernando Alonso iniciaram suas trajetórias na Fórmula 1. Conduzindo uma Minardi em 2001, o espanhol terminou a prova no circuito de Albert Park na 12ª posição e viu o futuro rival Michael Schumacher, da Ferrari, vencer. O mesmo aconteceu com Verstappen em 2015, assistindo à vitória de Lewis Hamilton, da Mercedes, com quem lutou por seu primeiro título. O holandês não terminou a prova australiana, abandonando após problemas de motor. Ele pilotava ainda pela Toro Rosso (STR), que foi a sucessora da Minardi no grid.

MAIS JOVENS A VENCER

Quando Alonso venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 se tornou o piloto mais jovem a triunfar na categoria. O espanhol subiu no lugar mais alto do pódio em 2003, no GP da Hungria, com apenas 22 anos. Essa marca já foi superada por Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Max Verstappen, que, com 18 anos, venceu o GP da Espanha em sua estreia pela Red Bull em 2016.

SUPERARAM HEPTACAMPEÕES

Jovens, Fernando Alonso e Max Verstappen se depararam na luta por seus primeiros títulos com os dois pilotos mais vencedores da história da Fórmula 1. Michael Schumacher já havia conquistado sete vezes o mundial, mesmo número de troféus que Lewis Hamilton ostenta em 2021. Coube ao holandês e ao espanhol romper com a hegemonia.

GP DA ESPANHA

Palco da primeira vitória de Max Verstappen na Fórmula 1, o circuito de Montmeló, na Catalunha, também foi o último local em que Fernando Alonso venceu uma corrida. Em 2013, na Ferrari, o espanhol triunfou em casa e fez a festa da torcida local. Três anos mais tarde, o holandês ficou em primeiro lugar na Espanha.

CORES DA TERRA-NATAL

Onde há Max Verstappen, há torcedores vestindo laranja, cor que representa a Casa Orange-Nassau, da família real holandesa. Nas arquibancadas dos mais diversos circuitos da Fórmula 1, fãs de Verstappen acendem sinalizadores com fumaças na mesma cor e engrandecem o apoio ao piloto.

Fernando Alonso usa em seu capacete as cores da Espanha (vermelho e amarelo) e também das Astúrias (azul e amarelo), comunidade autônoma espanhola onde nasceu. O carro da Renault, escuderia com a qual foi bicampeão, também usava as cores da bandeira asturiana, que, nos tempos áureos de Alonso, sempre tremulava nas arquibancadas dos autódromos.