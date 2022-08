Verstappen pretende 'sobreviver à 1ª volta' e sonha com pódio no GP da Bélgica de Fórmula 1

Em um treino classificatório bastante confuso, no qual a punição a sete pilotos definiu a ordem de largada para o GP da Bélgica que acontece neste domingo, Max Verstappen já traçou uma estratégia para conseguir ter um final feliz na corrida. Apesar de ser o mais rápido deste sábado, o piloto holandês da Red Bull largará na 15ª colocação.

"Quero sobreviver, é claro, à volta um, isso é o mais importante. Depois disso, preciso passar alguns carros antes até entrar em condições de fazer uma prova competitiva. Estamos um pouco mais atrás, mas o básico (a fazer) é isso mesmo." Vencedor das últimas duas corridas, o holandês espera repetir o desempenho do GP da Hungria para cumprir o seu objetivo de pontuar na classificação e se manter em posição confortável na luta pelo título.

"O carro teve um bom rendimento e vamos ver o ritmo da corrida para conseguir atingir o que planejamos", concluiu. No treino classificatório realizado neste sábado, Verstappen foi o pole, mas acabou não ficando com o primeiro lugar no grid por conta de punição por troca de motor e câmbio. Charles Leclerc, que fez o quarto melhor tempo, também foi penalizado. Os dois largam no 15º e 16º lugar.

Outros pilotos também acabaram sofrendo sanções, como foi o caso de Valteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou e Mick Schumacher. Com a aplicação das punições, quem acabou herdando a pole-position foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. Ele vai ter a companhia de Sergio Perez, da Red Bull na primeira fila. No Mundial de pilotos, Verstappen, com a sua Red Bull, lidera com folga a classificação com 258 pontos enquanto Charles Leclerc aparece na segunda colocação com 178.