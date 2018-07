Fórmula 1: McLaren lançará carro novo em 1.º de fevereiro de 2012

WOKING - A McLaren anunciou nesta segunda-feira que lançará seu novo carro no dia 1.º de fevereiro, uma semana antes do início da primeira sessão de testes da pré-temporada de 2012 da Fórmula 1. O local do lançamento ainda não foi definido pela equipe.

O novo modelo, chamado de MP4-27, fará sua estreia nos testes iniciais, no circuito de Jerez, na Espanha, entre os dias 7 e 9 de fevereiro. A Red Bull e a Ferrari, principais rivais da McLaren, já haviam confirmado a estreia dos seus novos carros no primeiro teste do ano.

Motivada pela boa evolução da equipe durante a temporada 2011, a McLaren espera incrementar a parte aerodinâmica do novo modelo na tentativa de ameaçar o domínio da Red Bull. Em 2011, a equipe inglesa foi a única a se aproximar da atual bicampeã mundial.