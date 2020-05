Fórmula 1 planeja fazer duas corridas na Áustria, Inglaterra, Hungria e Bélgica

Após cancelar três corridas e adiar outras sete, por causa da pandemia do coronavírus, a Fórmula 1 busca ganhar tempo e realizar dois grandes prêmios em finais de semana consecutivos na Áustria, Inglaterra, Hungria e Bélgica. Mas sem público.

