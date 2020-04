Fórmula 1 prevê início da temporada na Áustria em julho

A Fórmula 1 prevê o início da temporada de 2020 na Áustria, no circuito Red Bull Ring de Spielberg, de 3 a 5 de julho, provavelmente "sem torcedores", anunciou nesta segunda-feira (27) o presidente da categoria, Chase Carey, em um comunicado.

"Planejamos um início das corridas na Europa em julho, agosto e início de setembro, com a primeira na Áustria, no fim de semana de 3 a 5 de julho", afirma Carey.

"Em setembro, outubro e novembro deveríamos correr na Eurásia, Ásia e América, para terminar a temporada no Golfo em dezembro com o Bahrein, antes do tradicional final em Abu Dhabi, depois da disputa entre 15 e 18 corridas", completa o comunicado.

Também nesta segunda-feira, os organizadores do GP da França de Fórmula 1, previsto para 28 de junho no circuito Paul Ricard de Le Castellet, anunciaram o cancelamento da prova devido às medidas de luta contra a epidemia do novo coronavírus.

"Levando em conta a evolução da situação ligada à propagação do vírus COVID-19, o Grande Prêmio da França leva em consideração as decisões anunciadas pelo Estado, que tornam impossível a manutenção de nosso evento", afirma Eric Boullier, diretor geral do GP da França, em um comunicado.

"Os olhares do Grande Prêmio da França – Le Castellet se voltam para o ano de 2021", completa. Além disso, o GP da Grã-Bretanha, programado para 19 de julho no circuito de Silverstone, será disputado com portões fechados.

"Com extrema decepção, tenho que afirmar que não podemos organizar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha com torcedores este ano em Silverstone", afirmou o diretor do circuito, Stuart Pringle.