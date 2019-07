Fórmula 1 renova contrato para realizar GP da Austrália até 2025

A Fórmula 1 continuará realizando um GP na Austrália ao menos até 2025. Nesta quinta-feira, a categoria anunciou que renovou o contrato para organizar a prova no circuito de Albert Park, em Melbourne, para as próximas seis temporadas.

A Austrália realiza um GP desde 1985, sendo que a prova foi disputada em Adelaide até 1995, mudando no ano seguinte para Melbourne, onde tem sido realizada desde então a prova de abertura da temporada, exceto em 2006 e 2010, quando o começo do campeonato se deu no Bahrein.

Será assim, também, em 2020, com o GP da Austrália sendo disputado em 15 de março, na abertura do 70º campeonato e na 25ª vez em que a Fórmula 1 correrá no Albert Park.

"Estamos satisfeitos por renovar nossa parceria com a cidade de Melbourne, que agora sediará o GP da Austrália de Fórmula 1 até pelo menos 2025. A decisão de prolongar o relacionamento atual por mais dois anos decorre do fato deste evento ter provado ser um sucesso retumbante para a capital de Victoria, para a Austrália e em todo o mundo, provando imensamente popular entre os fãs e aqueles que trabalham na Fórmula 1", disse Chase Carey, presidente e CEO da Fórmula 1.

Na atual temporada, o GP da Austrália foi vencido pelo finlandês Valtteri Bottas, em dobradinha da Mercedes com o britânico Lewis Hamilton - o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.