Fórmula 1 retoma regra dos 107% para coibir lentidão nos treinos

LONDRES - A Fórmula 1 divulgou nesta segunda-feira o regulamento para a temporada de 2011 com uma grande novidade: a utilização da regra dos 107%, o que impedirá pilotos excessivamente lentos no treino de classificação de disputar provas.

Nesta temporada, equipes estreantes como Virgin e HRT imprimiram ritmo muito lento e foram acusadas de atrapalhar as corridas. Assim, o novo regulamento pode deixar algumas essas escuderias de fora das etapas. De acordo com a regra, já utilizada em anos anteriores, o piloto que exceder em 107% o tempo do pole position está desclassificado do grid de largada.

Outra mudança apontada no regulamento está no ritmo de trabalho dos mecânicos. Se antes não havia qualquer limitação e muitos passavam as madrugadas trabalhando, eles terão agora um tempo obrigatório de descanso. Será da meia-noite às 6 horas, se o treino for às 10 horas, ou da 1 hora às 7 horas, no caso da primeira atividade do dia ser às 11 horas.