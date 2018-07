Fórmula 1 reúne VIPs e convidados em eventos corporativos

A vinda da Fórmula 1 para o Brasil representa a chance para várias empresas se reunirem dentro do próprio autódromo de Interlagos para promover uma série de eventos corporativos e de negócios nos camarotes ao redor da pista. Para alavancar esses encontros, até mesmo os pilotos e integrantes das equipes são convidados a participar e deixam de lado por alguns momentos os compromissos da penúltima etapa do Mundial de 2014.

Minutos antes de entrar no cockpit da Ferrari para o treino classificatório deste sábado o espanhol Fernando Alonso compareceu ao camarote da Shell, um dos maiores do autódromo. "Gosto de correr no Brasil, porque é um País de muita tradição e com um circuito muito interessante", destacou o bicampeão durante rápido pronunciamento aos cerca de 350 convidados presentes.

Além da Shell, que é fornecedora de combustível para a equipe italiana, o autódromo tem camarotes de grandes empresas como, por exemplo, Renault, Porsche e Pirelli. Todas organizam uma grande estrutura de recepção de eventos, que aliada ao GP, atrai clientes e convidados para encontros corporativos e de negócios. "O investimento na Fórmula 1 representa 10% do marketing da Shell. Para selecionar os convidados, optamos por aqueles que representam mais relevância dentro da nossa estratégia de impacto", explicou Teofilo Lacroze, vice-presidente executivo comercial da Raízen, licenciada da marca Shell.

O amplo camarote da companhia com dois andares e vista para diferentes pontos da pista inclui ainda o serviço de buffet, acesso ao pit-lane, visitas guiadas aos boxes da Ferrari, volta de carro pela pista e até a convivência de atores e atrizes. Para o domingo, por exemplo, devem visitar o local como convidados Marina Rui Barbosa, Ellen Roche e Malvino Salvador. De representantes da Fórmula 1, passaram por lá, além de Alonso, diretores da equipe italiana e o piloto de testes Pedro de la Rosa.

Nos camarotes das demais empresas as regalias aos convidados são parecidas e a mais aguardada delas é a oportunidade de circular pelo paddock, onde se pode tirar fotos da movimentação da Fórmula 1 e encontrar alguns pilotos e famosos.