Fórmula 1 anuncia novos modelos do safety car e do carro médico para 2022; veja imagens

A Fórmula 1 anunciou seus novos modelos do safety car e do carro médico para a temporada 2022. Os veículos são produzidos pela Mercedes, que vai dividir estas funções com carros da Aston Martin ao longo do campeonato deste ano, que começa no dia 20 deste mês, com o GP do Bahrein.

O novo safety car será o Mercedes-AMG GT Black Series, com motor V8 4.0 litros biturbo de 730 cavalos. O poderoso modelo vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos, de 0 a 200 km/h em menos de 9s. A velocidade máxima é de 325 km/h. O novo carro é mais rápido que o modelo de 2021, também um V8 4.0 biturbo, mas de 485 cavalos - acelerava de 0 a 100 km/h em 3,6s e alcançava 318 km/h.

O novo modelo mantém a cor vermelha, como na temporada passada. Mas passou por pequenas mudanças. A principal foi a retirada da barra de luz localizada sobre o teto. Agora o carro conta com sistema de sinalização grudado no para-brisas. Na parte interna, a Mercedes precisou criar um cinto de segurança de seis pontos, exigência da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A maior mudança aconteceu no carro médico, que se tornou o mais potente da história. O Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, também vermelho e com quatro portas, apresenta o mesmo motor do safety car (V8 4.0 biturbo), mas tem 91 cavalos a menos do que o GT Black Series. Na prática, também vai de 0 a 100 km/h 3,2s. O carro médico poderá atingir 315 km/h.

Estes carros da Mercedes vão dividir as ações na questão da segurança ao longo da temporada 2022 com a Aston Martin, que entrou nesta função em 2021. Foi a primeira vez na história que a F-1 passou a contar com dois fabricantes tanto para o safety car quanto para o carro médico. A Mercedes "dominava" estas atividades desde 1996.

