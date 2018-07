Fórmula 1 tem pneus definidos para Bélgica, Itália e Cingapura

A Pirelli anunciou nesta quinta-feira os tipos de pneus que irá disponibilizar para os GPs da Bélgica, Itália e Cingapura deste Mundial de Fórmula 1, que serão as três etapas seguintes ao GP da Hungria, marcado para acontecer neste final de semana, em Budapeste. Essas provas ocorrerão após as férias de verão na Europa, que serão interrompidas com a disputa em solo belga, em 24 de agosto.

Para essa prova que será realizada no circuito de Spa-Francorchamps, a fornecedora única de pneus da categoria informou que serão usados os compostos médio e macio, "pois se adequam às condições de pista e com a alta variação do clima, muitas vezes observada na Bélgica", justificou por meio de um comunicado.

Já para a prova que será realizada no circuito de Monza, marcada para 7 de setembro, a Pirelli disponibilizará os duros e médios, em escolha que foi definida "para minimizar as exigências que a pista provoca nos pneus, resultado da elevada tração, necessidades de frenagem, exigências de alta velocidades e temperaturas muito quentes".

Em seguida, no GP de Cingapura, em 21 de setembro, pilotos e equipes irão utilizar os compostos macios e supermacios, "pois são os que entregam maior aderência", justificou a Pirelli, que destacou que a prova asiática proporciona uma "combinação única de condições" por ser um circuito de rua na qual a corrida local é realizada à noite, sob iluminação artificial.